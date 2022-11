Pogoda na grudzień. Czekają nas białe święta? Synoptycy mają dobre informacje

Pogoda grudzień 2022. Zrobi się chłodno

Zgodnie z długoterminowymi prognozami, grudzień upłynie pod znakiem ujemnej anomalii temperatury powietrza. Oznacza to, że średnie wskazania termometrów w poszczególnych tygodniach, będą niższe od normy wieloletniej, mierzonej w latach 2004-2020. To duża zmiana w porównaniu do eksperymentalnych prognoz pogody na zimę, przedstawionych przez IMGW w połowie listopada.