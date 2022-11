Jaka będzie zima? Tak nie było od 56 lat

NOAA/Rutgers Global Slow Lab podaje, że zasięg śniegu na półkuli północnej jest obecnie bardzo wysoki i wynosi ok. 41 mln kilometrów kwadratowych. To jeden z najwyższych wyników w ostatnim półwieczu. Średni tygodniowy zasięg i ekstrema pokrywy śnieżnej obliczono na podstawie 56-letniego okresu (od października 1966 do lipca 2022).