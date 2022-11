Pogoda na Boże Narodzenie 2022. Czy będzie śnieg? Wstępne prognozy wskazują jasno

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia 2022. Jak będzie w grudniu?

Eksperymentalne modele pogodowe opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że średnia temperatura oraz wartości opadów w grudniu będą mieściły się w granicy normy wieloletniej wyliczanej na podstawie danych z okresu 1991-2020. Oznacza to, że w ostatnim miesiącu roku możemy spodziewać się opadów na średnim poziomie wynoszącym od 18 do 54,5 mm. Jak przypominają eksperci IMGW "prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz)".