Pogoda na zimę. Utworzył się wir polarny. Nowa prognoza długoterminowa

Prognoza pogody zima. Chłód czy ciepło?

Proces formowania się wiru polarnego wciąż trwa. Choć w jego obszarze znajdują się miejsca zarówno z dodatnią, jak i ujemną anomalię temperatury, to żadne z nich nie jest na tyle silne, by blokować przeciwne. Jeżeli niż baryczny nad Arktyką będzie się wzmacniał, to atak srogiej zimy będzie mało prawdopodobny. Nie oznacza to jednak, że mróz i opady śniegu nie wystąpią w ogóle. Silny wir polarny, choć utrzymuje mroźne masy powietrza nad biegunem, wpływa na dynamikę pogody, którą w takim przypadku kształtują głębokie cyklony arktyczne.