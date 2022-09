Prognoza pogody na zimę 2022/23. Kiedy spadnie śnieg?

Inaczej sytuacja ma kształtować się w grudniu. W ostatnim miesiącu 2022 roku średnia opadów ma przekroczyć tę, mierzoną w latach 1991-2020, co oznacza, że będziemy mieć do czynienia z mokrym okresem roku. Wysokie sumy opadów w zestawieniu ze średnią temperaturą powietrza wynoszącą od minus 3,1 do plus 3 stopni Celsjusza pozwalają przewidywać, że w grudniu opadów śniegu będzie sporo.