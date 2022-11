Mróz w Polsce. Widać zmiany w prognozach

W pierwszych dniach grudnia na wschód od Polski pojawi się silny mróz. W kolejnych dniach z południa Europy napłynie do nas jednak ciepła masa powietrza. To duża zmiana w porównaniu do poprzednich prognoz. Powodem napływu ciepła będzie aktywny niż, który przetoczy się przez region, przynosząc możliwy atak zimy w części Polski - podaje serwis FaniPogody.pl.