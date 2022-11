Idzie zima. Niedźwiedź poszedł spać

Podczas hibernacji u ssaków tempo przemiany materii jest przynajmniej 20 razy mniejsze niż normalnie, a temperatura ciała jest zazwyczaj o 1 st. Celsjusza wyższa od temperatury otoczenia (u europejskich nietoperzy może obniżyć się nawet do ok. 4-5 st. Celsjusza). Z kolei temperatura u większych zwierząt, np. niedźwiedzi, nie spada aż tak drastycznie (u baribala, amerykańskiego niedźwiedzia - obniża się do ok. 30 st. Celsjusza). Jest to powód, dlaczego biolodzy w przypadku niedźwiedzi nie mówią o hibernacji, ale raczej o letargu.