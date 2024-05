Zaskoczenie w ministerstwach po decyzji Tuska. Koalicjanci mają oczekiwanie wobec komisji

"Odpowiedzialność premiera"

Przedstawiciele Trzeciej Drogi i Lewicy nieoficjalnie podkreślają, że to Donald Tusk bierze na siebie pełną odpowiedzialność działalności tego gremium, skoro koalicjanci nie mieli wpływu na powstanie tego pomysłu. Jeszcze we wtorek rano marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślał, że komisja to "inicjatywa premiera", a on sam wie o niej wyłącznie z mediów.