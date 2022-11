Podejrzana zbieżność przelewów. TVN24 ujawnia darowizny

Z analizy dziennikarzy TVN wynika, że 22 osoby z kierownictw spółek należących do PKN Orlen wpłaciły w 2019 r. na kampanie Szydło i Kopcińskiej równo po 74 500 zł. Każdy z darczyńców wpłacał identyczne sumy na obie kandydatki PiS do PE – ich przelewy kształtowały się między 1,5 a 11 tys. zł na każdą z niech. Co ważne, aż 13 wpłacających przelało dokładnie tę samą kwotę, po 3 tys. zł, zarówno na Szydło, jak i Kopcińską.