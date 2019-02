Zakon chrystusowców złożył kasację do SN. Chodzi o milion zł odszkodowania dla ofiary zakonnika-pedofila

Na wokandę wraca precedensowa sprawa. Zakon chrystusowców, który został przez Sąd Apelacyjny skazany na wypłacenie miliona złotych odszkodowania ofierze zakonnika-pedofila, złożył kasację do Sądu Najwyższego.

Informację o złożeniu kasacji podało Radio ZET. - Były już zakonnik dokonał tych haniebnych przestępstw na własny rachunek - tłumaczy pełnomocnik chrystusowców, adwokat Krzysztof Wyrwa. Dowodzi on, że przełożeni nie wiedzieli o jego czynach, więc nie można mówić w tej sprawie o odpowiedzialności zakonu.

- Był silny, ważył sto kilogramów. Krzyczałam, błagałam, by przestał. (...) Zaczął zmuszać mnie do brania leków. (...) Byłam otępiała, senna. (...) W kolejnych dniach zaczął mnie bić, poniżać, groził, że mnie zabije. (...) Często zabierał mnie na plebanię w Stargardzie. Jedliśmy obiad z księżmi, a potem brał mnie do swojego pokoju. (...) Księża się nie dziwili, że śpię u niego - opowiadała podczas procesu pani Kasia.