Zadziwiający protest wyborczy. Mieszkaniec Gdyni miał wykryć lukę w systemie. "Głosowałem potrójnie"

Do Sądu Najwyższego wpłynęło już prawie 6 tys. protestów wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Wielu wyborców skarży się, że ich karty do głosowania nie miały wymaganych pieczątek, a pakiety do głosowania korespondencyjnego dotarły z opóźnieniem. Na tym tle sprawa pana Grzegorza, przedsiębiorcy branży gastronomicznej z Gdyni, może okazać się wyjątkowa.