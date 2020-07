Wyniki wyborów 2020. Blisko 6 tys. protestów wyborczych. "SN może uznać, że nie jest ich wystarczająco dużo"

Do Sądu Najwyższego do tej pory trafiło blisko 6 tys. protestów wyborczych . Jeszcze w poniedziałek było ich blisko 3,5 tysiące. Część protestów do SN została dostarczona przez Pocztę Polską, pisma cały czas przysyłają placówki dyplomatyczne.

Jak tłumaczy Hermeliński, Sąd Najwyższy ma 21 dni od daty ogłoszenia wyborów na podjęcie uchwały o ważności lub nieważności wyborów. Musi to zrobić najpóźniej do piątku 3 sierpnia. - Gdyby zdarzyło się, że Sąd Najwyższy nie zdąży do tego czasu, to wybory powinny zostać powtórzone. Myślę jednak, że z dotrzymaniem terminu nie będzie problemu, chociaż protestów wyborczych jest dużo - mówi Hermeliński - Teraz w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest około 20 osób - dodaje.