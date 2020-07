Wyniki wyborów 2020. Czas na ruch Sądu Najwyższego. Ma czas do 3 sierpnia

Sąd Najwyższy ma wkrótce rozstrzygnąć o ważności wyborów prezydenckich 2020. SN ma na to czas do początku sierpnia. Wciąż jest także możliwość złożenia protestu wyborczego przez obywateli.

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki II tury głosowania. Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Wyniki wyborów 2020. Czas na ruch Sądu Najwyższego

Ważność wyboru prezydenta stwierdza Sąd Najwyższy. Dopiero wtedy może dojść do zaprzysiężenia prezydenta na urząd. Jeśli Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyboru, czekają nas kolejne wybory prezydenckie.

Jak wynika z urzędowego kalendarza, do 3 sierpnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu ma czas na podjęcie uchwały ws. ważności wyboru prezydenta. Warto zaznaczyć, że obywatele mają możliwość wnosić protesty wyborcze do Sądu Najwyższego. Wątpliwości mogą dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania w pierwszej turze, jak i drugiej głosowania. Można je składać do czwartku 16 lipca.

Wyniki wyborów 2020. Sztab kandydat KO zapowiada protesty wyborcze

Z tej możliwości chce skorzystać sztab Rafała Trzaskowskiego. - Jako komitet wyborczy przygotowujemy protest wyborczy, który zostanie wysłany do Sądu Najwyższego - zapowiedział we wtorek poseł PO Cezary Tomczyk. Członek sztabu Rafała Trzaskowskiego podkreślił, że wątpliwości co do prawidłowego przebiegu wyborów prezydenckich budzi m.in. ponad 170 tys. nieważnych głosów.

Nowy prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Ma na to siedem dni od dnia ogłoszenia uchwały SN o stwierdzeniu ważności wyborów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalnie kadencja obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Do tego czasu musi dojść do zaprzysiężenia nowego prezydenta.