Wyniki wyborów 2020. Sztab Rafała Trzaskowskiego zapowiada protest wyborczy. Powstała specjalna strona internetowa

Wyniki wyborów 2020. Sztab Rafała Trzaskowskiego zapowiada protest wyborczy.

- Jako komitet wyborczy przygotowujemy protest wyborczy, który zostanie wysłany do Sądu Najwyższego - zapowiedział we wtorek poseł PO Cezary Tomczyk. Członek sztabu Rafała Trzaskowskiego podkreślił, że wątpliwości co do prawidłowego przebiegu wyborów prezydenckich budzi m.in. ponad 170 tys. nieważnych głosów.

Wyniki wyborów 2020. Sztab Rafała Trzaskowskiego zapowiedział protest wyborczy (East News)