Broń z frontu sprzedawał gangsterom. W tle rosyjski wywiad

Kamil K. to kibol Lechii Gdańsk, znany jako "Korek". W 2022 roku pojechał na front ukraiński jako ochotnik. Trafił do kibicowskiego "Batalionu Terror". Ochotnikom w podróży do Ukrainy pomagał Olgierd L. - ten sam, którego nazwisko zaczęto wymieniać w kontekście znajomości z Karolem Nawrockim.