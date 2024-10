Mogło dojść do katastrofy. "Groźny przykład rosyjskiej dywersji"

Śledztwo przejmuje prokurator Artur Kaznowski z mazowieckiego wydziału PK, należący do elitarnego zespołu ścigającego szpiegów i dywersantów. Ustala on, że każda z czterech paczek została nadana w Wilnie w połowie lipca. Dwie z nich miały dotrzeć do Wielkiej Brytanii drogą lotniczą, a dwie do Warszawy. Jedna z nich zapaliła się w naczepie ciężarówki w Jabłonowie, a co najmniej jedna leciała przez Lipsk, gdzie również doszło do pożaru.