Decyzja MSZ nieskuteczna? Były ambasador Polski w Moskwie zabiera głos

- Ja bym zbyt daleko idących wniosków ze słów Marii Zacharowej nie wyciągał, dlatego, że ona już dawno nie mówi językiem dyplomatycznym, tylko językiem gróźb, często bez pokrycia. Rosjanie zrobią to, co będą mogli zrobić, a nie to, co by chcieli - uspokajał Marciniak.