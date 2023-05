SN uwzględnił kasację Ziobry. Wyrok ws. śmierci dziecka uchylony

- Kobieta została oskarżona o zabójstwo swojego nowo narodzonego dziecka poprzez umieszczenie go wraz z pępowiną w plastikowym wiaderku z głową skierowaną do dołu, co uniemożliwiło samodzielne oddychanie i doprowadziło do śmierci noworodka - przypomniał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.