Zabójstwo domniemanego szefa nowojorskiej mafii. Podejrzewany w rękach policji

24-letni Anthony Comello jest podejrzewany o zamordowanie domniemanego przywódcy rodziny przestępczej Gambino. Francesco "Frank" Cali został zastrzelony w środę w Nowym Jorku.

Dziesięć strzałów

Domniemany przywódca rodziny przestępczej Gambino - Francesco "Frank" Cali zginął w środę podczas incydentu przed swoim domem. Do zabójstwa doszło wieczorem.

Policja dysponuje nagraniem, na którym widać, jak sprawca uderza swoim autem w SUV-a mafioza, by wyciągnąć go z domu. Według telewizji ABC mężczyźni najpierw uścisnęli sobie ręce. Następnie strzela do Caliego 10 razy.