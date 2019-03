Brutalne zabójstwo w Zakopanem. 30-latek usłyszał zarzuty

Zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa - takie zarzuty ciążą na nożowniku z południa Polski. Mężczyzna wtargnął w czwartek do jednego z domów w Zakopanem. Nożem zaatakował dwie starsze kobiety. Jedna z nich zmarła.

Policja otrzymała zgłoszenie w czwartek po godzinie 10. Interwencja dotyczyła zdarzenia w domu na zboczu Antałówki. - Początkowo nic nie wskazywało, że będziemy mieli do czynienia z bardzo dramatycznym zdarzeniem - mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Kolejne wezwanie

W budynku policjanci znaleźli dwie ranne kobiety - 72-latkę bez oznak życia oraz 76-latkę w ciężkim stanie. Na miejsce wezwano karetkę. Kobietom udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano do pobliskiego szpitala. Niestety 72-latka nie przeżyła ataku. Druga kobieta nadal pozostaje w szpitalu.

Ustalanie przyczyn

Policja informuje, że czynności na miejscu trwały do późna. - W tej chwili oceniamy to zdarzenie w kierunku zabójstwa i usiłowania zabójstwa - dodaje rzecznik zakopiańskiej policji. Śledczym udało się ustalić, że zarówno napastnik jak i ofiary nie były ze sobą spokrewnione. Według funkcjonariuszy 30-latek miał najpierw obrzucać dom kamieniami, dopiero potem wtargnął do domu. Na miejscu, poza nożem, zabezpieczono m.in. łopatę.