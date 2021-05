Zabójstwo 11-letniego Sebastiana. Tak więźniowie "przywitali" Tomasza M. w areszcie. Jest nagranie

41-letni Tomasza M., który przyznał się, że w minioną sobotę porwał, wywiózł do Sosnowca, a następnie zabił 11-letniego Sebastiana z Katowic, trafił do aresztu w Mysłowicach. W sieci pojawiło się wideo, na którym słychać, jak przywitali go inni zatrzymani.