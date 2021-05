Tragiczny finał poszukiwań 11-letniego Sebastiana

Chłopiec nie wrócił z placu zabaw

Do zaginięcia 11-latka doszło w sobotę. Zgodnie z ustaleniami policji, chłopiec wyszedł na plac zabaw. W domu miał pojawić się o godz. 19. Poprosił jednak mamę o przedłużenie tego czasu do godz. 19:30, na co otrzymał zgodę.