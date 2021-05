Katowice. Zaginął 11-letni Sebastian. Nie wrócił z placu zabaw

Jak wynika z ustaleń policji, 11-letni Sebastian Hrabia wyszedł w sobotę na plac zabaw. Do domu miał wrócić o godz. 19. Wysłał SMS-a do swojej mamy z prośbą o przesunięcie powrotu na godz. 19.30. Chłopiec otrzymał zgodę. Nie wrócił jednak do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.