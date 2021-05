Zabójstwo 11-latka z Katowic. Jest nowy wątek. Podejrzany może mieć na sumieniu życie 13-latki?

Jak powiedziała nam rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - Aleksandra Nowara, na podstawie numerów rejestracyjnych ustalono właściciela pojazdu. Od zidentyfikowania podejrzanego do zatrzymania minęło zaledwie 40 minut. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu pracy. To on wskazał policjantom miejsce ukrycia zwłok chłopca na swojej posesji w Sosnowcu Niwce, w odludnym miejscu nieopodal garaży. Wyniki sekcji zwłok chłopczyka wykazały, że został uduszony.