Zabójstwo 11-latka z Katowic. Sprawca ma mroczną przeszłość. Mieszkańcy są w szoku. Boją się o dzieci

Porwanie i zabójstwo 11-latka z Katowic

Właśnie tutaj w sobotę doszło do dramatu. 11-letni Sebastian został uprowadzony, kiedy wracał ze szkolnego boiska do domu, a następnie zamordowany. Jeszcze o godz. 19 pisał do rodziców SMS-a z prośbą, aby mógł zostać na dworze dłużej, do 19.30. Potem kontakt się urwał.