Za zamkniętymi drzwiami. "Znowu będziesz grzecznie leżała i będziesz pokorna"

- Ze szczegółami opowiedziałam, jak wyglądał ten dzień. Pamiętam, że gdy spytałam męża, co wlewał do baku mojego samochodu, odpowiedział: "Zobaczysz" – mówi Wirtualnej Polsce. - To był dramat. Mirek biegł za mną do domu i uderzył mnie w moją lewą dłoń. Poczułam ból. Wtedy wyrwał mi telefon i uciekł przed dom. Pamiętam, jak krzyczałam do córki, aby zadzwoniła na 112. Też wybiegłam, prosząc, aby oddał mi telefon. Przed dom wyszła również córka. Wtedy on uderzył moim telefonem o kamień. Nie chciał, żebym nagrała zdarzenie, ale też żebym miała jak zadzwonić na policję. Do córki powiedział, że ma iść do pokoju. Ona krzyczała: "Tata, nie, tata, nie", ale weszła do domu - relacjonuje pani Dorota.