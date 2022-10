Macierewicz i inni. Jak władza dotuje prawicowe i narodowe organizacje

Redakcja z zaangażowaniem opisuje od lat działalność polityczną Płażyńskiego. W 2018 r., gdy Płażyński konkurował z Pawłem Adamowiczem o fotel prezydenta Gdańska, portal pisał, że Adamowicz ubiega się kolejny raz o prezydenturę, bo "nie ma innego wyjścia" - "rezygnacja z walki byłaby równoznaczna z przyznaniem się do winy w dotyczących go sprawach, którymi zajmuje się do paru lat wymiar sprawiedliwości".