"Z" zdegradowane. Kreml wycofuje się rakiem z symbolu wojny

Znak pojawił się najpierw na militarnych sprzętach, wysłanych do ataku na sąsiada. Pojazdy opancerzone i czołgi z niepokojącym oznaczeniem to symbol pierwszych wojennych dni w Ukrainie. Nie wiadomo było, czy był to sposób na odróżnienie "swoich" od zaatakowanych, ale złowroga literą zaczęli posługiwać się wszyscy zwolennicy agresji.