Z tygodnika "Niedziela" do Rady Programowej TVP. Pisała: Szatan chce zawładnąć światem

Lidia Dudkiewicz, była redaktor naczelna tygodnika katolickiego "Niedziela" i publicystka tygodnika "Sieci", dołączyła do Rady Programowej TVP. Zdecydowała o tym Rada Mediów Narodowych.

"Szatan kusi ludzi"

"Uwaga rodzice! Aktywiści homoseksualni wchodzą albo próbują wejść do polskich szkół. Na 26 października br. w ponad 200 placówkach zaplanowali deprawacyjną akcję pod nazwą Tęczowy Piątek" - ostrzegała.

"Dzieci próbuje się oderwać od rodzin, a rodzicom zabrać konstytucyjne prawo do ich wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami. Niedawno głośno było o tęczowych piątkach, teraz organizacje LGBT chcą przeprowadzić ideologiczną indoktrynację w polskich szkołach. Pod pozorem prowadzenia zajęć o tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji próbuje się już w przedszkolach narzucić inicjację seksualną, wdrożyć plan oswajania uczniów z homoseksualizmem. Wmawia się, że dobre jest to, co jest zdecydowanie złe, grzeszne i niezgodne z naturą" - pisała Dudkiewicz w innym tekście.