Wyszków. Ciała dwóch kobiet. Nieoficjalnie: zostały zamordowane

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 3. - Zostaliśmy poinformowani o pożarze w domu jednorodzinnym w Wyszkowie przy ul. Białostockiej. Strażacy na miejscu ugasili pożar. We wnętrzu zostały znalezione zwłoki dwóch kobiet. Lekarz, który przybył na miejsce stwierdził zgon. Prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratora - powiedział kom. Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.