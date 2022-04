We Wrocławiu na ulicy znaleziono nagą kobietę. Szokujące ustalenia w sprawie

22-letnia kobieta, którą znaleziono w ciężkim stanie na ul. Legnickiej we Wrocławiu, zmarła po przewiezieniu do szpitala. Według ustaleń tabloidu "Fakt", kobieta przed śmiercią została brutalnie zgwałcona. - To były okrutne obrażenia - mówi "Faktowi" anonimowa osoba.