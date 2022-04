Prowokacje i groźby Ławrowa w rosyjskiej TV. Żaryn: prezentują nas jako podżegaczy wojennych

- Siergiej Ławrow kontynuuje szerzenie kłamstw przeciwko Polsce. Prezentuje nas jako podżegaczy wojennych - ocenił we wtorek na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Odniósł się do treści wywiadu Ławrowa w rosyjskiej telewizji państwowej. Dyplomata insynuował w nim, że Polska prze do wysłania wojsk NATO do Ukrainy, by odzyskać dawne ziemie Rzeczpospolitej.