Niemcy. Oburzenie po słowach Schroedera. "Popełnił zdradę stanu"

Falę oburzenia wywołał wywiad, udzielony przez Gerharda Schroedera (SPD) tygodnikowi "New York Times". Były kanclerz opowiadał m.in. o swojej zażyłości z Władimirem Putinem. Partyjni koledzy Schroedera nawołują do usunięcia go z partii za "działania na rzecz rosyjskiego dyktatora". Inni przekonują, że były kanclerz "popełnił zdradę stanu", a pieniądze, które zarobił w rosyjskich spółkach Rosnieft, Gazprom i Nord Stream "trzeba zamrozić" - informuje we wtorek portal dziennika "Bild".