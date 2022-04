Uprowadzona 12-latka wróciła do rodziny. Rosjanie wykorzystali ją na użytek propagandy

Rosjanie wysyłają ukraińskie dzieci do Rosji

Matka Kiry zmarła, gdy ta była dzieckiem. Z kolei jej ojciec został zastrzelony 17 marca, gdy Rosjanie wchodzili do Mariupola. Kilka dni po śmierci mężczyzny 12-latka i partnerka jej taty próbowały opuścić miasto. Nie udało się to, bo Kira została ranna w wybuchu miny. Dziewczynka została wtedy przetransportowana do obwodu donieckiego, nad którym kontrolę sprawują prorosyjscy separatyści.