Erdogan spytał Putina o Mariupol. Otrzymał bezczelnie kłamliwą odpowiedź

Przesłanie z Ankary

"Prezydent Erdogan, który podkreślił znaczenie osiągnięcia zawieszenia broni, skutecznego działania korytarzy humanitarnych i bezpiecznego przeprowadzenia ewakuacji zaznaczył, że Turcja będzie nadal robić wszystko, co w jej mocy, by powstrzymać ten niekorzystny dla wszystkich bieg wydarzeń i zapewnić trwały pokój" - podała we wcześniejszym oświadczeniu na temat rozmowy Erdogana z Putinem Ankara.