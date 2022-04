Erdogan rozmawiał z Putinem. Turcja ujawniła przesłanie

Lakoniczny komunikat Kremla

Na temat rozmowy między Putinem a Erdoganem wypowiedział się także rzecznik Kremla. - Rzeczywiście, mogę to potwierdzić. Co więcej, mogę powiedzieć, że to już się stało. I mogę potwierdzić, że temat Ukrainy rzeczywiście był tam omawiany - stwierdził Pieskow. Dodał on również, że więcej szczegółów na temat rozmowy zostanie ujawnionych przez Kreml w późniejszym terminie.