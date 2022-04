Kolejne kłamstwo Kremla? Rosja deklaruje współpracę w celu złagodzenia cierpienia cywilów

We wtorek doszło do spotkania rosyjskiego szefa dyplomacji Siergieja Ławrowa z Antonio Guterresem. W wypowiedzi dla mediów Ławrow przekonywał, że jest zbyt wcześnie, by mówić o mediacji w rozmowach między Rosją a Ukrainą. Zapewnił jednak, że celem Rosjan jest znalezienie rozwiązania dyplomatycznego poprzez rozmowy ze stroną ukraińską.