Wojna w Ukrainie. Ważny region koło Odessy odcięty? Uderzenie w strategiczny most [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 62. dzień wojny w Ukrainie. "Korytarz humanitarny dla Azowstalu okazał się pułapką" - przekazał doradca mera Mariupola. Rosjanie wzywają cywilów do ewakuacji, a chwilę później rozpoczyna się ostrzał artyleryjski wzdłuż ustalonego korytarza. "Czarny dym nad Azowstalem jest bezwarunkową konsekwencją bombardowania" - dodał doradca. We wtorek Rosjanie przeprowadzili też atak rakietowy na most prowadzący z Białogrodu nad Dniestrem do Odessy. Zniszczenie konstrukcji może skutkować odcięciem południowo-zachodniej części obwodu odeskiego od reszty kraju. W wyniku ostrzału dostęp do części obwodu odeskiego będzie możliwy jedynie przez teren Mołdawii. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.