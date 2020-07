Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Małgorzata Trzaskowska dziękuje za głosy. "Jutro mamy szansę obudzić się w innej Polsce"

Tuż po ogłoszeniu wyników exit poll Małgorzata Trzaskowska powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że "ma nadzieję, że bardzo dobrze się to wszystko skończy".

Za głosy podziękował również sam zainteresowany. "To, co wiadomo na pewno, to że przez ostatnie tygodnie udało nam się wspólnie obudzić niesamowitą energię w całej Polsce. Dziękuję za podpisy, za zaangażowanie, za spotkania, za głosy. Czekamy na oficjalne wyniki!" - napisał Rafał Trzaskowski na Twitterze.