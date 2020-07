Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Sondaż exit poll od IPSOS

Jak wynika z exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu, za TVN24.pl, Andrzej Duda zdobył 50,4 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 49, 6 proc. Frekwencja wyniosła 68,9 proc. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona rekordowa. W 1995 roku frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 68,23 proc.

Jak poinformowała firma IPSOS, na podstawie badania exit poll nie da się wskazać zwycięzcy wyborów. Dokładność badania to około 2 punkty procentowe dla każdego kandydata.

12 lipca Polacy wybierali prezydenta w II turze głosowania. O urząd w Pałacu Prezydenckim walczyli Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. W wielu miejscach w Polsce jeszcze przed otwarciem punktów do głosowania utworzyły się pierwsze kolejki .

Podczas przebywania w lokalu obowiązywały przepisy reżimu sanitarnego. Każda osoba, która chciała oddać głos, musiała pamiętać o tym, by zachować około dwumetrowe odległości pomiędzy innymi. Wyborca musiał mieć przy sobie także maseczkę. Zalecane były również rękawiczki i własny długopis.

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat i niepełnosprawni miały być obsługiwane w lokalach wyborczych w pierwszej kolejności.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Kiedy PKW przedstawi oficjalne dane?

W poniedziałek rano 13 lipca powinny być znane wyniki z większości komisji wyborczych. Oficjalne, pełne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą, poznamy w poniedziałek późnym wieczorem (13 lipca) albo we wtorek rano (14 lipca).

Dla porównania: oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich poznaliśmy we wtorek rano 30 czerwca.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Kiedy zaprzysiężenie prezydenta?

Warto zaznaczyć, że ważność wyboru prezydenta stwierdza Sąd Najwyższy. Dopiero wtedy może dojść do zaprzysiężenia prezydenta na urząd. Jeśli Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyboru, czekają nas kolejne wybory prezydenckie.

Nowy prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Ma na to siedem dni od dnia ogłoszenia uchwały SN o stwierdzeniu ważności wyborów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalnie kadencja obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Do tego czasu musi dojść do zaprzysiężenia nowego prezydenta.