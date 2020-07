Wyniki wyborów 2020. Rafał Trzaskowski: jestem przekonany, że zwyciężymy

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Rafał Trzaskowski: walec propagandowy musi się wypalić

Kandydat KO podkreśla, że "udało się stworzyć nadzieję". Podziękował wszystkim za zebrane głosy i spotkania. - To jest początek. To tak łatwo się nie zmieni, jeśli już się obudziliśmy. Ten walec propagandowy będzie musiał się wypalić. Jestem przekonany, że obudzimy Polskę i nikt nas nie uśpi - dodał.

Wyniki wyborów 2020. Trzaskowski dziękuje Andrzejowi Dudzie

Trzaskowski podkreślił, że to "władza ma być dla obywatela, a nie odwrotnie". - Strach zajrzał im w oczy. Trzeba to wykorzystać. Trzeba tchnąć tę nadzieję we wszystkich - komentował. Polityk podziękował również Dudzie i żałował, że "nie udało im się spotkać". - Mam nadzieję, że prezydent dojrzał i obudzimy się w nowej Polsce - podsumował.