Wyciekło nagranie z obrad klubu Lewicy. "Akurat wtedy"

Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty odnosząc się do tej sprawy, powiedział w środę dziennikarzom w Sejmie, że zarówno on, jak i przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, poinformowali szefa Kancelarii Sejmu, "co w tej sprawie mają do powiedzenia". - On to wie i ja nie będę tego jątrzył - stwierdził Czarzasty.