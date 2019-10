Wybory parlamentarne 2019. Oficjalne wyniki - frekwencja i głosy nieważne

Wybory 2019 rozstrzygnięte - PKW podała oficjalne wyniki. Wśród danych znalazły się też rekordowo niska liczba głosów nieważnych i najwyższa od 30 lat frekwencja. Oddano za to największą w historii Polski liczbę głosów.

Frekwencja w wyborach wyniosła 61,74 proc i to najlepszy wynik od czasu historycznych wyborów w czerwcu 1989 roku. Jeśli chodzi o liczbę oddanych głosów, to w niedzielę padł rekord. 18 mln 678 tys. 457 to o półtora miliona więcej, niż w pierwszej turze wyborów 1989 roku (uprawnionych do głosowania było wtedy 27 mln 26 tys. 146 osób).