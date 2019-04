Wybory do PE. Magdalena Adamowicz: Krew znowu się polała. Opamiętajmy się wreszcie

2 tysiące godzin temu Paweł Adamowicz, mój mąż, został ugodzony nożem - zaczęła swoje niedzielne wystąpienie na konwencji PO w Gdańsku Magdalena Adamowicz. Kandydatka do europarlamentu podkreślała, że w Brukseli będzie zwalczać mowę nienawiści.

Wdowa po byłym prezydencie Gdańska zaznaczyła, że "walka z mową nienawiści, to być albo nie być dla integracji europejskiej i Polski w Europie".

- To być albo nie być dla bezpieczeństwa Polek i Polaków. Nie dajmy sobie wmówić, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać mowy nienawiści - apelowała.

Wybory do PE. Adamowicz: "Nie dla demonów nacjonalizmu"

Magdalena Adamowicz odniosła się również do zarzutów, że do zatrzymania mowy nienawiści nie jest potrzebny mandat europosła i Parlament Europejski. - Niektórzy mówią, że są ważniejsze sprawy do załatwienia. Otóż nie ma - stanowczo podkreśliła.