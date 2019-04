Wybory do PE 2019. Patryk Jaki do opozycji: "Co wygraliście tam dla Polski? Stołek dla Tuska?"

Patryk Jaki, kandydat na europosła PiS, zaatakował Koalicję Europejską za to, że PO "zwalniała nauczycieli i zamykała szkoły". Stwierdził też, iż europosłowie Platformy nie walczą o polski interes w Unii Europejskiej.

- Nasi konkurenci obiecywali, że nie podniosą wieku emerytalnego. Dbali w Brukseli o interes swój, a nie Polski. Mówią: a źle o was piszą! Kiedy zaczną dobrze pisać? Jak zaczniemy robić to, co chcą Niemcy i Francja, to będą dobrze pisać - powiedział Jaki.