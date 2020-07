Wybory 2020. "Wróci podział, bieda i afery". Poczta Polska do listów dorzuca ulotki, które straszą Rafałem Trzaskowskim

Wielki napis: "Uważaj!". A pod nim zdjęcia Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Borysa Budki i Grzegorza Schetyny. Takie ulotki - jak informuje "Wyborcza" - Poczta Polska dorzuca do listów poleconych. Normalnie powinny trafiać do skrzynek pocztowych.

Wybory 2020. "Wróci bieda i afery. A kraj będzie podzielony na Polskę A i B"

Ulotka straszy, że Trzaskowski "rozpęta polityczną wojnę". A weta "zablokują rozwój Polski i doprowadzą do kryzysu". Dla politycznych korzyści - według treści umieszczonej na ulotce - Trzaskowski "będzie blokował walkę z kryzysem gospodarczym, tak jak robi to Senat", a kraj zostanie podzielony na "Polskę A i B".

Wybory 2020. Dlaczego Polacy dostają ulotki listem poleconym?

Po drugiej stronie ulotki znajduje się zdjęcie Andrzeja Dudy. A pod nim wypunktowane "korzyści", które Polacy mogą osiągnąć, jeżeli wybiorą Dudę na prezydenta. To m.in. "Godne życie polskich rodzin i seniorów", "Praca dla Polaków", "Inwestycje w Polskę", "Bezpieczna i Niezależna Polska".

Na samym dole znajduje się napis, który mówi o tym, że ulotki to "Materiał Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy".

Poczta Polska napisała na Twitterze, że jest to "usługa odpłatna, komercyjna, zgodna z regulaminem. Za treść ulotek odpowiada zleceniodawca". Jednak Justyna Siwek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej, w rozmowie z "Wyborczą" podkreślała, że druki wyborcze będą "sukcesywnie doręczane do skrzynek odbiorczych", a nie dorzucane do listów poleconych.