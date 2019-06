Wrak statku Wilhelm Gustloff. Z dna Bałtyku wyłowiono ciało

Marynarka Wojenna wydobyła zwłoki nurka, które zostały znalezione podczas badania wraku niemieckiego statku. Jeśli okaże się, że ciało należy do zaginionego poznaniaka, wtedy śledztwo może ruszyć na nowo.

Jak podaje radiogdansk.pl we wtorek Marynarka Wojenna wydobyła szczątki nurka. W pobliżu znaleziono również sprzęt do nurkowania, który został zabezpieczony. Ciało jest transportowane do Łeby, gdzie zostanie poddane wstępnym oględzinom. Jeśli okaże się, że należy do zaginionego poznaniaka, to wtedy śledztwo prokuratury może ruszyć na nowo.