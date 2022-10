Wpadka Polskiego Radia. W audycji omawiano nieprawdziwy wpis Bąkiewicza

Inicjatywa Roberta Bąkiewicza jest bardzo na miejscu, zwłaszcza ze względu na to, co dzieje się obecnie na świecie - mówił Jakub Pacan z "Tygodnika Solidarność". W audycji skrytykowano prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za jego konflikt z narodowcami organizującymi marsze 11 listopada. Publicysta "Tygodnika Solidarność" przyznał, że nie dziwi go problem Trzaskowskiego z tym wydarzeniem.