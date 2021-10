Wpadka brytyjskiej gazety. Matczak: Moje macki sięgają dalej niż myślałem

- Moje macki sięgają dalej, niż myślałem. Według "The Telegraph" to ja złożyłem wniosek do TK dot. UE. Oto podstęp: złożyć tak kompromitujący wniosek podszywając się pod premiera. Przy stanie bezpieczeństwa informatycznego RP, by się to udało, wystarczy chyba mieć takie same inicjały - napisał Marcin Matczak.