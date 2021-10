Michał Kołodziejczak odpowiada prezesowi PiS. "Odnośnie diabła"

- To cztery punkty, które na spotkaniu w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z ministrem Pudą wskazaliśmy do realizacji na już: żeby rolnik nie musiał zbywać ziemi, aby mieć emeryturę, wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie, ceny rolnika czytelne dla klienta i problem z ASF. To wszystko wymienił Jarosław Kaczyński - stwierdza Kołodziejczak.